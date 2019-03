Gamergen

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de ce nouvel épisode qui reprend le nom du jeu sorti en 2015 sur PS4 et Xbox, puis l'année suivante sur PC, si ce n'est que c'est la Switch de Nintendo qui sera servie. Un portage amélioré en vue ? Sans doute. Contrairement à Duel Links qui met en avant le format de Speed Duel avec uniquement trois Main Monster Zones (autant pour les cartes Magie et Piège), ce sont bien des affrontements classiques, dits Master Duels, qui seront proposés, avec les dernières règles à ce jour. Il sera possible de jouer face aux duellistes de l'ensemble de la saga ou contre de réels joueurs en ligne, du moins pour les Japonais, puisque rien n'a encore été annoncé en dehors du pays.Rien d'officiel n'a encore été dit à ce sujet, mais il semblerait que Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution soit déjà en bonne voie pour voir le jour en Europe, en Amérique du Nord et en Corée du Sud. Le nom du jeu a en effet été déposé par Konami auprès des autorités compétentes dans chacune de ces régions du globe, preuve que le studio a des plans pour l'amener jusqu'à chez nous.