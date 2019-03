"Nous voulons amener Game Pass sur n'importe quel appareil sur lequel quelqu'un veut jouer. Pas seulement parce que c'est notre métier, mais parce que le modèle économique permet aux gens de consommer et de trouver des jeux qu'ils n'auraient pas joués dans un autre espace."

"Ce n'est pas là que tu gagnes de l'argent. L'activité à l'intérieur des jeux est vraiment la vente de jeux, et la vente de l'accès aux jeux et au contenu dans des moyens comme ceux-là est l'activité fondamentale. Donc, si vous l'ouvrez, plus les gens peuvent souvent jouer, plus ils apprécient la forme d'art. Cela augmente la taille de l'entreprise."

Les rumeurs ont circulé le mois dernier ou deux tournent autour de Xbox ramification en dehors de leur propre écosystème. Tout a commencé lorsque nous avons appris que Xbox allait diffuser Xbox Live sur iOS, Android, et plus surprenant encore, Nintendo Switch. Au début, nous avons tous pensé que c'était juste une autre façon pour les joueurs de se connecter au système Xbox Live pour gagner des succès pour des titres multijoueurs tels que Minecraft. Toutefois, nous avons ensuite entendu dire que Xbox cherchait à apporter Xbox Game Pass à la Switch ainsi, en utilisant le nouveau service de streaming de Microsoft, Project xCloud. Maintenant, nous avons enfin une citation de la tête de la Xbox qui soutient ces rapports.Selon GeekWire, Phil Spencer, chef de la Xbox, a déclaré quelques plans assez importants pour leur modèle de jeu par abonnement réussie. Phil a déclaré :Phil a raison sur ce point. Avoir une console dédiée que les joueurs doivent acheter pour vivre leurs jeux aliène une grande audience. Il donne un peu plus de détails à ce sujet lorsqu'on lui demande si cela pourrait cannibaliser les ventes de consoles :Xbox n'a pas abordé la question de savoir combien de revenus les consoles rapportent par rapport aux logiciels et autres services, mais la baisse des ventes de consoles sont disponibles pour voir dans le dernier rapport trimestriel de l'entreprise. Xbox Hardware a chuté de 19 pour cent par rapport au dernier trimestre de vacances l'année précédente en raison de la sortie de la Xbox One X. Toutefois, même si les ventes de matériel a diminué, les logiciels et services Xbox ont augmenté de 32 pour cent par rapport à l'année précédente.Toutes ces discussions qui ont mené à la GDC et finalement à l'E3 m'ont incroyablement excité. L'idée de pouvoir jouer à mes jeux Xbox et Game Pass où que je sois est pour le moins alléchante. L'avenir est sur le point d'être vraiment cool.Ça semble donc être vrai quand WindowsCentral dit que Microsoft aimerait le Gamepass sur PS4. Seulement Sony voudra jamais.Idem pour la Switch.Tant mieux, perso ça m'arrange, pour pouvoir jouer aux jeux des 3 constructeurs.