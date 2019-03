Sur la page de recrutement de Crystal Dynamics (en charge du projet Avengers), ça cherche un lead-producer basé sur les relations externes, donc supposées être Disney Marvel :Aucune mention current-gen donc.Et le terme existe bien puisque sur la même page, l'élu recherché doit avoir au moins participé à l'édition de 3 jeux sur la "génération actuelle".On verraMais la bonne nouvelle, c'est que si confirmé, les prévisions de Square Enix pour une prochaine année fiscale record ne peuvent donc concerner qu'un seul jeuEt on sait lequel

posted the 03/01/2019 at 11:59 PM by shanks