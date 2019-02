Jeux Video

De 4chan, donc pincettes de routine mais en même temps, c'est ni les premiers ni les derniers jeux Ubi à se voir leaker.



Concernant Watch Dogs 3 :



- Sortie en fin d'année

- Prendra place à Londres

- Meilleur focus sur l'équipement

- Nouveau perso avec choix homme/femme mais même histoire dans les deux cas.



Concernant Assassin's Creed 2020 :



- Nom de code : Legion

- Sortie fin 2020 en cross-gen (PC, PS4, One, PS5, Scarlet)

- Prend place en Italie à la fin du règne de Marc Aurèle (donc vers l'an 180).

- A nouveau un choix de perso : Cassius ou Lucia, tous deux descendants des persos de Origins & Odyssey.

- Signé par Ubisoft Sofia (la branche Bulgare, même si on imagine que les principales filiales seront impliquées dans le développement).

- Fin de la trilogie Antique et un scénario davantage en lien avec les assassins et la politique.

- La majorité de la map sera forcément l'Italie mais on aura une petite partie pour la Gaule et la Germanie.

- Le système de mercenaires et de culte sera de retour, mais revu en profondeur.