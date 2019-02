En effet, on vient d'apprendre qu'un événement regroupant la licence Pokemon et le casque de Microsoft Hololens (customisé aux couleurs de la licence pour l'occasion) aura lieu prochainement à Tokyo.Selon les informations fournies par le site Endgadget, l'événement se déroulera donc du 23 février au 3 mars 2019 dans plusieurs endroits du quartier de Roppongi. Cette initiative est chapeautée par Niantic, Softbank ou encore Pokemon Co.Les visiteurs participants à cet event auront donc la chance d'interagir avec différents Pokémon, comme s'ils se trouvaient réellement dans l'environnement. Cette information tombe étrangement à quelques heures du reveal de l'Hololens 2 qui sera donc présente à Barcelone

posted the 02/23/2019 at 06:12 PM by furtifdor