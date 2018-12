Yo j'ai participé à l'épisode de Boruto de cette semaineSecondary key animation (c'est pas moi qui ai fait le squelette de l'animation mais je me suis occupé de la partie dessin pure des frames)J'ai été assez libre (aucune correction) du coup j'ai pu bien appliqué mon style sur les plans !J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux et jusqu'a présent c'est ce dont je suis le plus fière je penseMon GengaVersion finale dans l'épisodeEt l'animateur du studio Pierrot aime mes travaux et m'a donc proposé de passer a l'étape supérieure : Faire du genga (donc anim rough timing aussi) Mercredi je go au studio Pierrot pour une réunion pour faire des plans !