Blog de Stardew Valley

My top priority is to see the 1.3 multiplayer update come to Xbox One & Playstation 4, and for issues with the Switch patch to be addressed.I am working on a new game, but I’ve put it on hold in order to create a new Stardew Valley update (1.4).French, Korean, Italian, and Turkish translations are in the works, though they may not come out until early next year.I plan on forming a team to help me work on new Stardew Valley content (beyond 1.4)Once the team is in place, I’ll divide my time between Stardew Valley and my new game.I am now self-publishing on all platforms except Nintendo Switch and mobile.Ma priorité absolue est de voir la mise à jour multijoueur 1.3 arriver sur Xbox One et Playstation 4, ainsi que pour résoudre les problèmes liés au correctif de la Switch.Je travaille sur un nouveau jeu, mais je l’ai mis en attente afin de créer une nouvelle mise à jour de Stardew Valley (1.4).Les traductions française, coréenne, italienne et turque sont en préparation, bien qu'elles ne soient pas disponibles avant le début de l'année prochaine.Je prévois de former une équipe pour m'aider à travailler sur le nouveau contenu de Stardew Valley (au-delà de 1,4)Une fois l’équipe mise en place, je partagerai mon temps entre Stardew Valley et mon nouveau jeu.Je publie maintenant moi-même sur toutes les plateformes sauf Nintendo Switch et mobile.