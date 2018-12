Il y a de ça quelques jours Klobrille "insider" a dit que Microsoft était en pourparlé depuis plusieurs mois avec un Studio qui à été lié quelques-fois à Sony alors la Sphère Restera était en feu et à commencé a établir plusieurs propositions de Studios allant dans ce sens et parmis eux il y avait Ready at Dawn.Et en faisant un peu des recherches certains ce sont rendu compte que le Studio avait un bon emplacement stratégique et se trouve à proximité de Obsidian comme l'atteste cette image.Mais c'est pas tout car le PDG de Warhorse ( Kingdom Come ) a également rapporté la rumeur sur son twitter en complimentant les performances techniques du Studio avec The Order 1886.Mais le plus grand indice semble être que Phil Spencer s'est abonné à Ready at Dawn sur Twitter que récemment il y a quelques jours.Que pourrait apporter Ready at Dawn à Microsoft ? Eh bien ça reste vague mais l'emplacement du Studio pourrait suggérer qu'ils puissent échanger avec Obsidian et leur fournir du soutient technique par exemple et vis versa c'est la nouvelle politique des Studios de Microsoft. Aux UK Rare, Playground et Ninja Theory partagent leur savoir et technologie. Et aussi Microsoft cherche à diversifier d'avantage son offre Gamepass et Ready at Dawn semble être un bon candidat mais également pourrait fournir de gros jeux et se spécialiser dans la VR. Lone Echo étant une des meilleures expériences et une des plus bluffantes visuellement.