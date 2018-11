PlayStation plus fort que toi (RIP SEGA)



PlayStation est-ce (vraiment) la fin d’un règne ?

PlayStation, le coeur de Sony



C’est en tout cas se que laisse penser beaucoup de personnes ces derniers temps, notamment suite à la grosse remise en question deau sujet des exclusivités, investissant depuis 6 mois maintenant dans le rachat de Studios voir dans la création (The Initiative) mais ce n’est pas la seule raison bien entendu.La reprise de l’ascendant technologique depuis 1 an avec la venue de la, ce qui a pour beaucoup insufflé une bonne image de la marque bénéficiant désormais des jeux tiers les plus aboutis visuellement, ainsi que l’intérêt forcément des tiers de choisir cette console pour exposer leur jeux dessus lors des différents événements,par exemple où nous pouvions retrouver la quasi totalité des jeux sur le stand Xbox, ce n’est pas rien,etc... .Le, voilà un autre argument et pas des moindres, argument dontmise beaucoup, on a pu le constater encore récemment lors duoù l’accent sur ce dernier fût important.La, le premier move d’ailleurs que priten 2015 afin de relancer la com marketing autour de laétant en difficulté pour les raisons que vous connaissez, c’est à partir de là quereconquis le cœur de ses fans.Bref vous l’aurez comprisse donne les moyens de revenir sur le devant de la scène de par toutes ces avancées vidéoludique comme technologiques, car je n’ai pas mentionné lequi lui aussi est la nouvelle voie de bataille pour le constructeur américain, tout comme leur avantage sur le terrain du Cloud étant possesseur dePas mal de raisons de penser quesera le vainqueur de la prochaine génération de console et affaiblira considérablementn’est-ce pas ?Une fois qu’on fait le tour de tout ça quelles conclusions en tirer,je voudrais exposer un argument que seulpossède et qui a toute son importance.Il y a une chose sur laquelle j’ai voulu me pencher il y a quelques jours déjà, l’aura des marques présentes sur le marché, et que contrairement à ce qu’on pourrait croirene possède pas vraiment d’une communauté si fidèle, conséquente du moins, alors ouiest celui qui inspire le plus de nostalgie étant plus anciens que ses concurrents directs, ses jeux pour la plupart cartonnent,on le présente plus, il est la mascotte du Jeu vidéo c’est incontestable, mais ce sont les chiffres qui m’intéresse ici.Et si nous regardons de plus près,ça représente quoi (chiffres approximatifs, notamment pour la gen actuelle, source Wiki) ?Que pouvons-nous conclure en voyant ces chiffres, déjà 90% des consoles sorties à ce jour côté(100% côté console de salon) ont été de gros succès commerciaux, on est d’accord pour dire que plus de 70 millions c’est clairement un succès, seule lan’a pas connue l’accueil espérait, mais toutefois, si l’on regarde le score de cette dernière au vu de l’abandon anticipé deenvers elle et que l’on regarde le score de laqui elle a bel et bien reçu des jeux dessus dont des marquants, elle réussit à faire mieux, malgré une conccurence de taille que fût la 3DS qui elle même a souffert d'une baisse de ses ventes par rapport à la DS, qui n'en reste pas moins un succès cela dit, même sans rien leur machine se vend (peu oui mais quand même).Que pouvons-nous déduire de l’historique des ventes côté Nintendo ?Alors oui côté console portablea rencontré de très beau succès dont un majeur avec la, rien à redire sur ce point précis outre le fait que plus le temps avance plus les ventes baissaient.Mais ce qui m'intéresse reste les consoles de salon, et à ce niveau-là on note que une seule machine, pour l’heure a rencontré un grand succès, ladevrait la rejoindre (bien qu'on ne puisse vraiment la cataloguer comme console de salon), c’est donc la, avec plus deMais est-ce vraiment le publicqui a permis ce succès, je ne pense pas dans la mesure où lafût quand même un ovni tant elle attira à elle bien au-delà des joueurs traditionnels, c'est la console grand public par excellence, au point même que les maisons de retraites disposaient elles-mêmes de, la preuve en est que lors du passage à lapersonne n'a suivi, hormis le noyau dur de la marque.Laqui avait tout pour elle, un hardware au point, un catalogue très riche bourré d'exclusivités,... quand même !, un prix très attractif et pourtant personne n'a suivit, en réalité on se rend compte que c'est depuis l'arrivée deque les consoles deconnurent une baisse de leurs ventes, ce n'est pas seulementqui fût touché si on regarde bien.Etant le plus jeune des 3 acteurs il est plus difficile de se faire une idée de leur évolution, hormis un point démontrant que la communautén'est pas aussi fidèle que ne peut l'être celle de, alors oui on passe de, avec laet sesMicrosoft propulse la marqueau sommet, mais voilà, laet le moins que l'on puisse dire c'est que les joueurs acquis hier ne sont pas revenus.Bon, qu’est-ce que je veux dire par là ? c’est que juste de ce simple constat là,dispose de la communauté la plus conséquente et fidèle possiblement, fidèle car souvenez-vous du cas de la, qui aurait cru que cette console réussirait le pari de faire une aussi grosse percée commerciale au point de rattraper à terme laRappelons quand même du démarrage chaotique de la...Déjà le plus gros handicap de la machine et ce qui fait que sa performance (quand bien même elle fait bien moins que la PS2 on est d’accord) est à saluer,Une console qui à ses débuts proposait des, unUn, deVoilà pas mal d’ingrédients qui auraient dû coûter cher à la firme nippone, bien plus qu'àavec sa, et pourtant pas du tout.Bon ça c'est pour le passé (et un peu le présent) qui n'a que pour but d'exposer l'argument que de base, oui,bénéficie de l'avantage d'avoir une communauté moins volatile que ses concurrents,et c'est pas négligeable comme avantage.C'est le moment de revenir à laet à l'avenir en général deComme exposé plus haut,ne cesse depuis plus de 3 ans d'étoffer son offre de par l'achat de studios et créations de divers services.C'est super mais Sony dans tout ça hein ?On en est à oublier quand même que ce que construit de son côtén'est que le rattrapage des années où pendant ce temps-làforma sa troupe de studios derrière lui, qui encore aujourd'hui malgré les rachats en possède davantage.Sans compter les studios de supports commenotamment, ou encore les studios second party donta pour habitude de faire appel,Sur le terrain des jeux, le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils sont armés pour la suite.Outre le fait que lase vend excessivement bien au point de battre ladésormais et certainement laà terme,sont quand même en l'espace de 3 anssur une seule gen,, mais leader aussi de laavec sonUn axe qu'a priset qui pourrait bien jouer en sa faveur pour la suite si ses concurrents ne s'y penchent pas rapidement, et au vu de la multitude de brevets et déclarations du président même, laest bel et bien l'un des avenirs que prendra lade façon sérieuse et la démarquera des autres.La, là aussi nous avons tendance à l'oublier mais c'est bel et bienqui a été précurseur dans le domaine du jeu vidéo à la demande, bien avant le, qui d'ailleurs à notre grande surprise, on ne va pas se la cacher, est largement leader dans ce domaine aussi comme en atteste ce graphique de part de marché, avec pas moins de, sans jeux first day one ni com' vraiment appuyé, du moins en Europe.C'est plus deNous avons aussi eu l'arrivée du toute nouvelle gamme de jeux, là aucuns chiffres mais je voulais quand même en parler car c'est tout de même une offre supplémentaire visant un nouveau public,tant de points qui démontrent que non,n'est pas resté les bras croisés durant toute cette génération et que oui, l'avenir était bel et bien en construction, des constructions déjà solides, notamment pour la VR et le Service de Jeux vidéo par abonnement.De ce postulat, il est difficile que de penser queratera le coche lors de la prochaine génération, car j'aimerais aussi revenir dessus, deux des arguments en faveur de la, X notamment, la rétro-compatibilité et la puissance pourront être balayés selon siréussit comme avec laà proposer uneque sa concurrente, c'est un argument non négligeable qui vaut aujourd'hui pour beaucoup le changement de regard envers la marque.oui, la preuve en est encore aujourd'hui, malgré tout les points abordés au sujet de la, la courbe ne s'inverse toujours pas, là encore un indice sur la force de la marque, et bien au contraire, cette année encore elle l'a prouvée, la console réalisant pas moins de 3 records dont celui des ventes de machines,, ou encore le succès du jeu First le plus vendu rapidement décoché paren mars dernier, puis une nouvelle fois par, des licences qui se vendent de plus en plus, une croissance se portant mieux que jamais.Bon bref, passons au dernier point qui est pour moi essentiel et important.Siétait un être humain toutes ses branches,seraient les poumons etle coeur de, si il y a bien une chose qui différenciedec'est bien le fait que contrairement à eux,est leur porte-étendard, vital ou presque pour eux, et que par conséquent bien que financièrement ils ne peuvent rivaliser avec le géant américain, ils ne peuvent se laisser submerger par la concurrence et feront très certainement tout pour sauver si tenter qu'elle ait besoin de l'être la brancheC'est peut-être bête dit comme ça, mais rien que d'ima-aginerdisparaitre c'est toutqui sera lourdement impacté et ça c'est quelque chose qui nécessitera un redoublement d'efforts que n'a pas forcément à faire unmeurt,s'en portera pas mal, loin de là.Bon voilà j'ai fais le tour, j'ai dû oublier pas mal de choses, mais c'est fait à chaud, ça m'a pris une plomb je dois avouer, si vous pouviez réagir posément si vous êtes en désaccord je vous serais reconnaissant.est intouchable, queremportera la prochaine génération forcément, mais je voulais juste tempérer sur cette petite musique qu'on recommence à entendre un peu partout, comme à l'époque du pré-lancement de la One etd'ailleurs, donnant lavainqueur, que nonn'est pas si menacé que ça et que oui ils ont les armes pour répondre pour la prochaine génération de machines.