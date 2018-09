« En ce qui concerne No More Heroes 1 et 2, les droits appartiennent à Grasshopper et à Marvelous, ce qui rend les choses un peu difficiles (NDRL : pour développer une suite ou proposer un portage). Mais j'aimerais quand même les porter. En ce qui concerne Killer7, il sortira bientôt sur Steam, et un port Switch serait OK pour moi sur la base de ses ventes ».

[...]Killer7 sortira cet automne sur Steam dans une version remastérisée. Si les fans attendaient avec impatience que le jeu signé Suda51 soit également annoncé sur Nintendo Switch, une annonce de notre homme a rebattu les cartes il y a quelques heures. Nos confrères de Nintendo Wire ont pu interviewer Suda51 qui était présent au salon de la PAX West et qui a déclaré :PS : Killer 7 est sortie sur Gamecube et PS2.