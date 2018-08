Apres Disney, Square continue de negocier avec les gros bonnets puisqu'ils annoncent avoir créé une alliance pour co-developper des AAA (nouvelles IP comme anciennes) et plus si affinité avec le geant chinois Tencent qui n'est autre que l'editeur chinois de PUBG et l'editeur de PUBG mobile, mais aussi la maison mere de Riot Games (League of legend) et Supercell (Clash of Clans) et qui a ses parts chez Ubisoft, Blueholes, Epic ect..Si on voit d'avance arriver les " Final Fantasy Battle Royal" ou " Noctis en skin dans LOL", on peut aussi imaginer que cela permettra d'avoir des jeux beaucoup plus ambitieux vu le puit sans fond qu'est Tencent.