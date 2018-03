Jeux Video

Amazon vient d'ajouter une fiche "Splinter Cell 2018", avec même la mention "E3" pour aller avec.Bon, ça ne veut peut-être rien dire mais d'un autre coté, l'heure est peut-être enfin venue pour ce nouvel épisode attendu depuis perpète.Qui plus est, Ubisoft va pas tenir toute l'année fiscale avec uniquement The Crew 2 et Skull & Bones (sauf si The Division 2 sort d'ici mars 2019).