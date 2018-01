Ce sont juste des idées comme ça, mais je pense qu'il est temps que DMC reçoive une révision de son game design. Si l'on s'intéresse aux tendances mondiales et aux magnifiques graphismes des jeux récents de Capcom, le prochain DMC aurait bien besoin d'un changement total de modèle comme celui dont bénéficie le nouveau God of War. Plutôt que d'être un Hack 'n' Slash de style anime, Capcom pourrait peut-être transformer DMC 5 en un jeu d'action cinématique et réaliste.

Même s'il ne travaille plus pour Capcom depuis des années et qu'il n'a plus rien à voir avec Devil May Cry, Hideki Kamiya reste très attaché à cette licence qu'il a créée. Un peu plus tôt ce matin, le populaire game designer a livré sur son compte Twitter sa vision de ce que devrait être Devil May Cry 5 :Sans surprise, des fans de Devil May Cry de la première heure se sont empressés d'exprimer leur désaccord avec l'idée de Hideki Kamiya. Beau joueur, le développeur a retweeté certains d'entre eux .Plusieurs fuites concernant le Devil May Cry 5 actuellement en développement ont déjà eu lieu et ces derniers indiquent que ce nouvel épisode sera plus proche des premiers épisodes de la série que ce que souhaite le créateur de la série.