"L'équipe de Power a eu la primeur d'assister à la grande conférence européenne de l'OLED organisée par LG Display - une filiale de LG Electronics -, durant laquelle les marques proposant des TV OLED se sont fendues d'annonces à tout va, orchestrées par le géant coréen de la fabrication de dalles OLED petites, moyennes et grandes tailles.



Comme vous allez pouvoir le constater, nous n'avons pas été déçus de notre voyage à Munich tant les annonces furent légion, à commencer par les parts de marché actuelles et prévues en 2018-2020, ainsi que par la présentation des écrans Wall-Paper, flexibles, concaves, etc ! Ce show aux retentissements larges a permis à toutes les marques (excepté Sony...) de dévoiler leurs nouveautés et plans sur la comète OLED pour les années à venir.



Certes, le discours avait souvent l'allure d'une piqûre de rappel, mais le parfum d'une partie du futur était bien là avec les efforts en cours autour des TV en termes de définition 8K (pour la production d'images, et sans doute pour le grand public vers 2021/2022), ainsi que la confirmation des progrès réalisés sur les écrans flexibles, enroulables)."







explication ,QLED TV :