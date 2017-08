Voilà jeu terminé après 8h de jeu environ.Petit avis express :- la réalisation au top. Le jeu n'apporte pas vraiment de nouvelles technologies par rapport au 4 mais on sent que le moteur est maitrisée. Certains panoramas et décors extérieures/intérieurs sont tous simplement à couper le souffle- l'absence totale d'anti-aliasing et de scintillement. Chose très rare dans un jeu vidéo. Le supersampling à base de temporal semble faire des merveilles (on l'a déjà vu à l'oeuvre dans Ratchet and Clank) et permet un rendu proche des cinématiques (qui sont par ailleurs toutes gérées en temps réel par la console malgré une qualité visuelle nettement supérieure aux cinématiques pré-rendues des opus PS3 ce qui est assez bluffant et montre le gap entre les deux générations)- le duo Chloe/Nadine original après les événements du 4- le rythme parfaitement maitrisé. On est pas constamment interrompu par des cinématiques inutiles d'autant plus que les transitions entre gameplay et cinématiques sont totalement transparentes (c'est d'ailleurs assez troublant parfois notamment dans les scènes finales)- le choix de l'Inde comme cadre avec ses paysages et ses temples sublimes et le fait que tout le jeu se déroule au sein de la même région contribue à renforcer l'identité de cet épisode qui a clairement sa place dans la série- le design de Chloé avec ses imperfections et sa forte personnalité qui la rendent particulièrement attachante2) Les points négatifs :- beaucoup de recyclage dans les mécaniques de gameplay (hérités de Uncharted 4) et situations mais le jeu apporte également de nouvelles expériences comme le vaste niveau ouvert que l'on peut compléter dans l'ordre qu'on l'on souhaite. Une expérience réussie pour ND qui j'espère va les inspirer pour un prochain épisode sur PS5- trop court (mais un prix de vente divisé par deux)Note : 8,5/10