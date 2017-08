Ptite promo pour l'un des meilleurs metroidvania de ces dernieres année sur Amazon et Fnac ou le jeu en version standard sur PS4 passe a 15 euros au lieu de 20.La version Switch est toujours a 30 euros pour l'heure, tandis que les versions collector "Multiverse" PS4, Wii U, Vita sont a 30 euros et Switch a 40 euros.Sortie prevue le 20 Octobre.

posted the 08/19/2017 at 03:39 PM by guiguif