Bonjour tout le monde,J'avais commandé le Collector de Zelda Breath of the Wild sur Amazon et Fnac au cas où l'un baisserait plus que l'autre.J'annulerai donc ma commande sur Amazon vers 14h, comme ça vous n'aurez plus qu'à surveiller le site ^^"Pour ma commande à la Fnac j'hésite encore sachant que le prix du jeu normal a bien baissé et que je n'ai plus tellement de place chez moi pour mettre l'épée...Donc si je décide de l'annuler aussi, je vous préviendraiVoili voilou