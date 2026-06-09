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Star Fox : démo et gameplay à J-15
Star Fox était évidemment à l'honneur chez Nintendo ce mardi, déjà avec une rapide bande-annonce pour annoncer la mise en ligne d'une petite démo jouable, mais également dans le cadre du TreeHouse Life avec une large présentation de gameplay donc le coop « cheat », le mode souris et le multi PVP en local et bien entendu cette fois en ligne.

Prévu pour le 25 juin, ce remake de l'épisode N64 est, on l'apprend tout juste, développé par le studio Velan, auteur de Mario Kart Live et Knockout City (enterré par EA).





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aeris201
publié le 09/06/2026 à 22:41 par Gamekyo
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Star Fox
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Nom : Star Fox
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action
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