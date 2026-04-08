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007 First Light prend du retard sur Switch 2
Ce n'est pas le premier et probablement pas le dernier non plus : pour x raisons, la version Switch 2 de 007 First Light ne sera pas terminée dans les temps et laissera donc les possesseurs de la machine patienter jusqu'en été, sans plus de précisions. Le titre reste prévu le 27 mai prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

En attendant le lancement, voici un troisième carnet de développeur revenant cette fois sur le scénario et l'écriture, en adéquation avec le contexte « ni cynique ni désabusé, mais plus aventureux et accessible, à l'image d'un Bond qui fait ses premiers pas dans l'espionnage et cherche à faire ses preuves ».

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publié le 08/04/2026 à 15:00 par Gamekyo
commentaires (12)
rogeraf publié le 08/04/2026 à 15:05
C'est pour atteindre le 25 fps ça
aeris454 publié le 08/04/2026 à 15:06
Le 12 mai il y a Indiana Jones qui sort sur Switch 2.

Donc heureusement que 007 est decalé car c’est compliqué de jouer a tout quand tout sort au meme moment
gat publié le 08/04/2026 à 15:06
Impardonnable

Je n’achèterai pas leur jeu

Je préfère aller Mario pour la 7e fois
jenicris publié le 08/04/2026 à 15:09
gat
bignstarfox publié le 08/04/2026 à 15:28
rogeraf
De base la version ps5 bug déjà, faut pas s'étonner, il vont faire plein de mise à jour pour que le jeu sois potable
zekk publié le 08/04/2026 à 15:30
bignstarfox source ?
ouroboros4 publié le 08/04/2026 à 15:32
Version PS5 Pro day one la vria date de sortie
kidicarus publié le 08/04/2026 à 15:35
Bon, pour l'instant il est toujours en précommande et référencé sur le site du studio, mais ça fait chier comme news.
rogeraf publié le 08/04/2026 à 15:37
bignstarfox J'espere pas vu que c'est un tres gros jeu pour l'éditeur et développeur IO Interactive
cyr publié le 08/04/2026 à 15:44
Ça laissera le temps de voir les test et retour de joueur pour se faire un avis.
ducknsexe publié le 08/04/2026 à 16:09
007 reviendra plus fort, plus masculin, plus séducteur avec son Définitive Edition incluant un jeu sans bug : une exclusivité switch 2
rider288 publié le 08/04/2026 à 19:27
Bordelands 4, Lego Batman et 007, un soucis avec certains Tiers ?
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Fiche descriptif
007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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