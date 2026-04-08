007 First Light prend du retard sur Switch 2

Ce n'est pas le premier et probablement pas le dernier non plus : pour x raisons, la version Switch 2 de 007 First Light ne sera pas terminée dans les temps et laissera donc les possesseurs de la machine patienter jusqu'en été, sans plus de précisions. Le titre reste prévu le 27 mai prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
En attendant le lancement, voici un troisième carnet de développeur revenant cette fois sur le scénario et l'écriture, en adéquation avec le contexte « ni cynique ni désabusé, mais plus aventureux et accessible, à l'image d'un Bond qui fait ses premiers pas dans l'espionnage et cherche à faire ses preuves ».
Donc heureusement que 007 est decalé car c’est compliqué de jouer a tout quand tout sort au meme moment
Je n’achèterai pas leur jeu
Je préfère aller Mario pour la 7e fois
De base la version ps5 bug déjà, faut pas s'étonner, il vont faire plein de mise à jour pour que le jeu sois potable