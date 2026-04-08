007 First Light prend du retard sur Switch 2

Ce n'est pas le premier et probablement pas le dernier non plus : pour x raisons, la version Switch 2 dene sera pas terminée dans les temps et laissera donc les possesseurs de la machine patienter jusqu'en été, sans plus de précisions. Le titre reste prévu le 27 mai prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.En attendant le lancement, voici un troisième carnet de développeur revenant cette fois sur le scénario et l'écriture, en adéquation avec le contexte