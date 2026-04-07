recherche
News / Blogs
Gothic Remake : plus cher sur consoles que PC, mais avec un sympathique bonus de préco
Après des années d'attente, on pourra enfin le 5 juin se plonger dans Gothic Remake pour revivre les plaisirs simples de l'ère Piranha Bytes (aujourd'hui mort sans même un communiqué) avec tout ce qu'il faut d'options d'accessibilité, un rééquilibrage, du contenu inédit et bien entendu un rendu graphique tout neuf.

Tout ça pour dire que les précommandes viennent d'ouvrir, déjà sur PC au prix de 49,99€ avec l'OST numérique en bonus de réservation, tandis que sur PlayStation 5 et Xbox Series X, ça coûtera 59,99€. Le coup des royalties que l'on avait pas vu depuis un certain temps mais THQ Nordic souhaite offrir un sympathique bonus en compensation : le Gothic Classic (l'épisode d'origine) en bonus de préco, jouable dès maintenant.



0
Qui a aimé ?
publié le 07/04/2026 à 14:47 par Gamekyo
commentaires (6)
vyse publié le 07/04/2026 à 15:04
J'attends les tests
malleusmaleficarum publié le 07/04/2026 à 15:51
Pas de VF audio, le jeu me bottait, tant pis, j'attendrai une grosse promo
tokito publié le 07/04/2026 à 16:05
Vont-ils retoucher les visages des persos..
mattewlogan publié le 07/04/2026 à 16:06
Allez, je me fais ça une fois que j’aurais réussi à finir, Crimson désert lol
coconutsu publié le 07/04/2026 à 20:33
Le remake a l'air tellement bon! En plus je note une update graphique vis à vis du dernier trailer en date, c'est franchement joli.
coconutsu publié le 07/04/2026 à 20:35
D'ailleurs c'est pas un pauvre remake fait à la va vite, ça fait des années qu'ils travaillent dessus.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Gothic Remake
2
Ils aiment
Nom : Gothic Remake
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : THQ Nordic Barcelona
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo