Gothic Remake : plus cher sur consoles que PC, mais avec un sympathique bonus de préco

Après des années d'attente, on pourra enfin le 5 juin se plonger danspour revivre les plaisirs simples de l'ère Piranha Bytes (aujourd'hui mort sans même un communiqué) avec tout ce qu'il faut d'options d'accessibilité, un rééquilibrage, du contenu inédit et bien entendu un rendu graphique tout neuf.Tout ça pour dire que les précommandes viennent d'ouvrir, déjà sur PC au prix de 49,99€ avec l'OST numérique en bonus de réservation, tandis que sur PlayStation 5 et Xbox Series X, ça coûtera 59,99€. Le coup des royalties que l'on avait pas vu depuis un certain temps mais THQ Nordic souhaite offrir un sympathique bonus en compensation : le(l'épisode d'origine) en bonus de préco, jouable dès maintenant.