Le reboot de Painkiller prend un peu de retard, mais aura droit à un mode rogue-like

Sans donner la moindre raison, 3D Realms annonce un léger report du reboot de, prévu normalement pour le 9 octobre et désormais pour le 21 du même mois, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Pour rappel, cette relecture sera en fait très semblable au jeu de base malgré d'évidentes améliorations techniques, la principale différence venant d'un nouveau système de capacités et surtout d'un mode coopération à 4 avec autant de personnages pré-conçus. En outre, et c'est une annonce toute fraîche accompagnant le report : un nouveau mode façon rogue-like, indépendant de la campagne, accompagnera la sortie (jouable jusqu'à 3). En voici un trailer.