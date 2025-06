Sonic Racing CrossWorlds : les leaks pourraient faire annuler du contenu sous licence

Directeur de la Sonic Team, Takashi Iizuka n'est pas content du tout et le fait savoir. Cette semaine, une bande-annonce dea permis de découvrir quelques guests du jeu avec duet les représentants deet, mais égalementdans le cadre d'un accord avec Microsoft.C'est sur ce dernier point que Iizuka revient car en parlant de partenariats, tout le monde est au courant de la fuite évoquant un deal avec Nickelodeon pour inclure duet les(entre autres), fuite ayant eu lieu pendant une phase de tests network restreints mais visiblement pas assez. Et l'homme prévient que non seulement ce genre de leaks l'attriste pleinement par rapport au plan de communication et l'envie de marquer les fans avec un marketing contrôlé, mais aussi que dans le cas de partenariats sous licence, une fuite peut ruiner le deal mis en place. Alors pourquoi exactement, il ne le précise pas, mais peut-être que de mauvais retours de voix minoritaires mais plus gueulantes que les autres pourraient pousser les ayants-droits ou responsables du chéquier à annuler ce qui pourrait faire plaisir à d'autres.Avec ou sans Nickelodeon,sortira le 25 septembre (tous supports).