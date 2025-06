Pokémon Ecarlate & Violet semble bien proposer le 60FPS sur Nintendo Switch 2

Premier épisode en total monde ouvert,était aussi une souffrance technique mais la magie de l'upgrade Next Gen corrigera au moins les principaux éléments, et sans surcoût cette fois.Car comme d'autres jeux, cet épisode aux 27 millions de ventes bénéficiera d'une MAJ pour la Switch 2 dès son lancement, et la vidéo ci-dessous semble prouver que le 60FPS sera de la partie, en plus d'une meilleure distance d'affichage, on imagine aussi des temps de chargement réduits et une meilleure résolution, difficile néanmoins à juger à partir d'un upload de l'application Nintendo Today.A défaut de la beauté, on aura donc quand même la fluidité, et on espère que Monolith s'attardera sur le sujet pour que la saganous offre les deux.