Shuhei Yoshida : Sony avait débuté les chantiers Freedom Wars 2 et Soul Sacrifice 2 sur PS Vita

C'est dans le nouveau numéro de « Secret Symbols+ » que Shuhei Yoshida révèle au peuple que PlayStation avait débuté les travaux pouretà l'attention de la PlayStation Vita, mais la soudaine chute drastique des investissements envers la console de la part de Sony a conduit à une annulation immédiate des projets, visiblement sans espoir d'un transfert sur PS4.Un fait qui montre à quel point les belles phrases de certains dirigeants (« Tout va bien hein ! ») cachaient un désintérêt total encore plus dans le cas présent : on rappelle quefut quand même le deuxième meilleur démarrage de la console au Japon, derrièreAu final,a bénéficié plus tôt cette année d'une deuxième chance dans le cadre d'un remaster via un prêt de licence à Bandai Namco, collaboration qui se poursuivra d'ailleurs pour les licencesetsur PC, PlayStation 5 et même Nintendo Switch (mais pas Switch 2, pour l'instant).