Diablo IV : présentation de la prochaine Saison + infos concernant le deal avec Berserk

Après un trimestre assez décevant pouren terme de contenu, Blizzard affirme s'être retroussé les manches pour la 8e Saison qui débutera mardi prochain, le 29 avril.Basé sur le retour de Belial, Seigneur du Mensonge, la nouvelle Saison fera la part belle aux gros affrontements avec la possibilité de récupérer les pouvoirs de 24 boss en leur déboîtant la tronche, en notant que les possesseurs de l'extension ajoutera Urival et le Messager de la Haine parmi vos opposants. Le Battle Pass en profitera pour être repensé avec 4 catégories au lieu d'une seule (celle de base sera gratuite).Enfin, un mot sur la fameuse collaboration avec la prestigieuse franchisedu regretté Kentaro Miura, dont l'event débutera le 6 mai pour gratter quelques cosmétiques. Malheureusement tout comme, le plus intéressant passera par la boutique payante : l'armure de Guts mode Berserker (classe barbare), celle de Griffith (classe voleur) et même le Chevalier Squelette (classe nécromancien).On aurait clairement pu proposer plus copieux… la preuve avec le F2Pqui lui va profiter du deal pour faire beaucoup mieux : apparition de l'Eclipse faisant spawn le bestiaire deet Zodd en nouveau boss. Espérons que l'épisode principal sera également concerné le mois prochain...