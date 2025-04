Indiana Jones et le Cercle Ancien : dernier tour d'horizon de la version PlayStation 5 (& Pro)

Dans quelques jours sortira la version PlayStation 5 deet Bethesda en fait un dernier tour d'horizon avec la bande-annonce de lancement accompagnée d'un rapide trailer expliquant les bienfaits de la DualSense et les apports de la PlayStation 5 Pro, dont du Ray Tracing Avancé.Considéré et à juste raison comme la meilleure adaptation de l'archéologue au chapeau poussiéreux, ce jeu d'aventure de MachineGames déboulera donc sur les machines de Sony le 17 avril, voire deux jours avant pour ceux qui ont craqué pour l'édition Premium. En revanche, si celui-là aura bien son édition physique, il faudra quand même télécharger des dizaines de Go.