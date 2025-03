Yooka Replaylee : nouvelle bande-annonce

Playtonic n'évoluera finalement pas en solo pour sa relecture deavec le renfort de PM Studios pour coéditer le titre, toujours prévu pour un vague 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.L'équipe fête ça avec une nouvelle bande-annonce permettant de rappeler les arguments de cette refonte :- Rehausse graphique et technique- Nouvelles animations- Améliorations sur les challenges existants + des inédits- Ajout d'un nouveau collectible- Ajout d'une toute nouvelle map monde pour ne plus se perdre- Suivi des défis en cours- Nouvelles compétences- Gameplay affiné- Caméra revue- Bande-son cette fois orchestrale