Marvel 1943 vise une sortie pour les fêtes

Sortie de l'actualité depuis bientôt un an alors qu'il avait pourtant fait très belle impression (mais attendons le gameplay),pourra apparemment passer la seconde en matière de communication quand en pleine convention MultiCon, l'acteur Khary Payton affirme que les plans actuels tournent pour un lancement en toute fin d'année. Donc on dira début 2026 dans le pire des cas.Pour rappel, ce projet signé Amy Hennig (…) se présentera comme un jeu d'action-aventure purement solo, situé en pleine WW2 et réunissant Captain America (pas encore expédié dans notre époque) et Black Panther (la version portée par le grand-père de T'Challa). C'est ce dernier qui sera incarné par Khary Payton, notamment connu pour son rôle d'Ezekiel dans. Le mec aime décidément jouer les rois.