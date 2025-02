Marvel Rivals présente La Chose et La Torche

Par un admirable sens du timing il faut cyniquement le reconnaître, NetEase balaye la polémique des licenciements US en pointant plutôt l'arrivée dans 2 jours (le 21 février donc) de La Torche et La Chose au casting deDeux bandes-annonces sont disponibles, en ajoutant que la mise à jour ajoutera une nouvelle map pour déambuler dans le château de Dracula ainsi que du rééquilibrage de routine, et un nouveau système (à la demande des joueurs) permettant de continuer de gagner des jetons (échangeables en boutique) même après avoir totalement bouclé un Pass Premium.