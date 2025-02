Lizarcube est bien aux commandes de Shinobi : Art of Vengeance (bande-annonce + date)

On sait que SEGA veut faire revivre de nombreuses franchises passées, plusieurs dans le cadre de GAAS, mais ce ne sera pas le cas deet sa volonté d'offrir une expérience « old-school mais modernisée » avec de jolis combos en perspective et un ensemble de 12 stages à traverser, mais que l'on pourra tout de même revisiter avec de nouveaux pouvoirs pour débloquer des secrets.Lizarcube est comme prévu aux commandes, eux qui nous avaient déjà offert le très bon, et le lancement est prévu pour le 29 août sur tous les supports, en possible confrontation directe avec un autre revival du même genre :UPDATE :- 29,99€ sur tous les supports.- 39,99€ pour une édition DX avec le skin d'origine et un accès garanti à une extension signée pour 2026, où l'on trouvera des anciens boss… mais pas forcément de cette franchise.