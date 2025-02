Lost Soul Aside se déchaînera au printemps

Le temps de remettre en marche les moteurs de ses PlayStation Studios, Sony pourra compter sur les tiers avec ou son partenariat, et c'est dans le cadre du China Hero Projet queaborde sa forme finale dans cette bande-annonce apportant ce que les curieux attendaient depuis longtemps (2017 le reveal hein) : une date de sortie, et ce sera pour le 30 mai.Les confiants pourront se tourner vers les précommandes dès le 19 février, date d'anniversaire de votre serviteur (Paypal disponible pour me faire greffer des cheveux en Turquie).