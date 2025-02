Elden Ring Nightreign : trailer et date de sortie

Les choses se mettent en place pouravec une date de lancement (30 mai 2025 sur PC et supports PlayStation comme Xbox) et un prix effectivement moindre qu'attendu : 39,99€… ou 54,99€ pour une édition Deluxe avec du contenu supplémentaire à venir (persos comme boss). De quoi lever un sourcil pour une expérience annoncée comme pleinement achevée dès son lancement mais bon…Une nouvelle bande-annonce est disponible ainsi qu'une potentielle information de la part de nos confrères de Gamekult, ayant interrogé le réalisateur Junya Ishizaki : suite aux retours de la communauté autour sur la toile que la phase Network Test, FromSoftware prend en considération la demande d'un mode coop à 2 joueurs et garde en tête un rajout (pas encore signé) en post-launch. Pour le Day One, ça restera uniquement solo ou coop à 3.