Konami a réussi à vendre environ 6 millions d'unités de sa franchise Momotaro Dentetsu sur Switch

Nintendo mis à part, les succès massifs au Japon ne sont plus vraiment communs, exception faite de rares élus commeet bien entendu, auquel se rajoute la franchise de jeu de société numériquequi continue de porter une bonne partie du CA de Konami dans le secteur JV.L'éditeur annonce en effet quea dépassé la barre des 1,5 million d'unités écoulées depuis son lancement il y a un peu plus d'un an au Japon, auquel se rajoute du coup les plus de 4 millions de ventes deau dernier recensement en juillet 2023 (donc assurément davantage aujourd'hui).Deux exclusivités Switch qui n'ont jamais eu la chance d'arriver jusqu'à chez nous, mais pour les intéressés qui ont quelques notions, il existe toujours une version Asia avec sous-titres en anglais.