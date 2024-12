Double Dragon Revive : c'est moche mais c'est loin

Loin d'être le morceau le plus notable des Game Awards,tient néanmoins à rappeler son existence avec un rapide trailer annonçant l'ouverture des précommandes pour un titre dont on ne verra pourtant pas la couleur de suite : 23 octobre 2025 (PC, PS, Xbox) pour 34,99€.On se dira qu'en un an, on a du coup encore le temps de voir le titre mûrir sur le plan graphique et vu que la bande-annonce n'est pas vraiment parlante, on vous remet la précédente qui confirmait deux autres anciens persos au casting dont le ninja du III.