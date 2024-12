Donkey Kong Country Returns HD fait le point complet à un mois de sa sortie

L'année 2025 sera évidemment cruciale pour Nintendo mais la firme débutera tout en douceur avec son, l'excellent premier épisode de la saga « Retro Studios » (dont on aimerait un troisième, juste comme ça) venu de l'époque Wii même s'il serait plus judicieux de parler de la 3DS vu que cette réédition en reprend les ajouts dont une option pour légèrement adoucir la difficulté et des niveaux inédits.Sortie prévue pour le 16 janvier 2025.