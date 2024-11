Final Fantasy XIV confirmé sur mobile

Naoki Yoshida avait lui-même sous-entendu l'information depuis un certain temps, mais c'est aujourd'hui bien officiellement que Square Enix annonce(iOS & Android) en collaboration avec le studio LightSpeed et Tencent.Des phases de tests seront bientôt en cours sur le marché chinois avant un déploiement mondial pour ce qui est décrit comme une expérience adaptée à ce nouveau format, différente sur bien des points encore à spécifier, mais on nous promet d'entrée de jeu 9 jobs, 11 classes d'artisanat & collecte ainsi que la présence d'activités annexes indispensables, du Gold Saucer au jeu de cartes.