Exodus : des infos sur le projet des anciens de Bioware + vidéo de gameplay à venir

prend de plus en plus des allures de nouveauavant l'heure, au moins dans la forme, et c'est assez logique de la part d'un studio fondé par plusieurs anciens de Bioware dont les ambitions ont d'ailleurs réclamé le soutien de Certain Affinity.Dans cette vidéo Q/R que l'on vous invite à découvrir (sous-titres FR disponibles), le producteur exécutif comme le directeur artistique revienne sur le contexte du jeu et la réutilisation du lore du livre(bien que l'on se situera suffisamment loin dans l'univers pour prendre des libertés scénaristiques), mais ça nous parle également sans détour de l'affiliation avec la licence sur laquelle ils ont bossé par le passé.On apprend notamment que nous serons moins libre dans la création du personnage que dans, sous-entendant qu'à l'instar de, ce sera « Humain » et pas autre chose, et que tout comme ce dernier, il y aura une certaine mise en avant de la personnalité du protagoniste ce qui n'empêchera pas plusieurs choix scénaristiques dont certains à « effet domino » dès le premier Acte. Egalement, même si on s'y attendait sans annonce préalable,sera bien un RPG « à la troisième personne ».Enfin, si le titre n'a pas encore de date (PC, PS5, XBS), l'équipe nous indique que la première vidéo de gameplay est actuellement en préparation. Pour les Game Awards ?