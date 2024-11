Dead Rising Deluxe Remaster a désormais sa version boîte, une MAJ et une démo jouable

On ne sait pas sia attiré grand-monde à sa sortie numérique en septembre dernier, si ce n'est qu'il est certain que le million de ventes n'a pas pu être atteint en une dizaine de jours, sinon Capcom l'aurait notifié dans son tableau software sur lequel on va vite revenir.Capcom rappelle néanmoins que durant le dernier férié, le titre s'est offert une version boîte sur PlayStation 5 et Xbox Series (60€), mais pas que :- Nouveau mode facile (MAJ) pour tous les modes.- Plusieurs correctifs.- Doublage arabe.- Quelques petites améliorations comme une fréquence réduite des tirs ennemis.- Upgrade PS5 Pro pour ajouter le Ray-Tracing même en 60FPSEnfin, l'éditeur a publié une démo jouable sur les trois supports, malheureusement sans transfert de sauvegarde.