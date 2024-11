Mario & Luigi 6 : un petit trailer à J-5

D'ici quelques jours, le 7 novembre précisément, l'increvable Nintendo Switch accueillera son, sixième épisode d'une franchise que l'on pensait morte avec la fermeture de son studio attitré, même si c'était sans compter la fuite des talents vers ILCA qui prend justement en charge ce nouveau chapitre dont voici un petit trailer supplémentaire.Rien de plus à dire en attendant la vague de tests, et si possible une certaine annonce de la part de Nintendo qui a le don de faire languir sa communauté, même s'il faut reconnaître la promesse de nourrir les possesseurs de l'actuelle génération jusqu'au bout (etau Q1 2025).