Toshihiro Kondo (Falcom) garde un oeil sur les possibilités de l'IA pour les traductions

Deux salles, deux ambiances comme on dit. Interviewé chez PushSquare, Toshihiro Kondo (PDG de Falcom) et Alan Costa (producteur chez NIS America) ont abordé le cas de l'intelligence artificielle dans le JV, et du côté du deuxième cité, ce serait selon lui une bien mauvaise façon de rendre honneur à un produit en passant par un logiciel type ChatGPT pour aider à la localisation dans les différents pays occidentaux. Et tant pis si le « fait maison » a déjà fait l'objet de bien des bourdes par le passé.On aurait pu en rester là si, pris seul à parti chez 4Gamer (une autre interview quoi), Toshihiro Kondo n'avait pas fait part d'un même rejet, expliquant lui que Falcom envisageait de passer par l'IA pour la traduction de ses jeux, certes uniquement pour un premier jet avec ensuite de multiples corrections « humaines », afin de pouvoir raccourcir le temps de localisation et permettre aux jeux d'arriver en occident en moins de 6 mois. Ou qui sait un jour Day One.Quel que soit l'avenir, rappelons que vous pourrez découvrir ce vendredichez nous, sur PC, PS5/4 et Switch.