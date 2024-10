Remedy dévoile enfin FBC : Firebreak, son FPS orienté coopération dans l'univers de Control

De toutes les traces du dernier Xbox Partner Showcase, nous avions oublié d'évoquer, anciennement connu sous le nom deet dont la fameuse tentative GAAS de Remedy, un genre que les fans n'attendaient pas de la part de ce studio.Contrairement à la collaboration abandonnée avec Tencent qui reposait sur du PVP,sera lui un titre uniquement axé sur la coopération (à 3 joueurs) bien implémenté dans le « Remedy Universe » puisque se situant narrativement après, avec ici le besoin pour la team d'infiltrer l'Ancienne Maison à la recherche de toutes les dernières traces du Hiss. Et il y en a visiblement beaucoup.Deux bonnes nouvelles prouvant que Remedy compte bien faire les choses pour attirer une large audience en 2025 : non seulement le prix sera peu élevé (sans plus de précisions) mais il sera en plus offert Day One à tous les abonnés Game Pass (PC & Ultimate) et PS Plus (au moins Extra).