Le très joli The Midnight Walk se dévoile

L'actualité du jour n'étant pas particulièrement démentielle, continuons de revenir sur certains morceaux du dernier State of Play avec ici l'annonce de, nouvelle production des créateurs de(n'ayant visiblement pas renouvelé de partenariat avec EA) et ayant déjà fait une belle impression par sa superbe direction artistique.Si le jeu prévu pour 2025 est répertorié dans la catégorie VR, du PC comme PlayStation 5, notez bien qu'il sera possible de faire l'intégralité de l'aventure de manière standard sur votre bonne vieille télé.