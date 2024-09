Marvel VS Capcom Collection se lance en vidéo

Capcom nous propose un trailer de lancement pour, sa nouvelle compilation de luxe regroupant pas moins de 7 jeux Arcade avec comme d'habitude en bonus des galeries, du training et du online, le tout pour 49,99€ sur PC, PlayStation et Nintendo Switch.Pour le physique, il faudra attendre le 22 novembre (uniquement PS4) et rappelons que l'éditeur a confirmé une version Xbox pour 2025 après avoir réglé ses soucis de MT Frameworks.