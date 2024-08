The Legend of Heroes : Trails in the Sky aura droit à son remake en 2025

La rumeur pendait au nez depuis un certain temps, et il aura fallu attendre le dernier Partner Showcase de Nintendo pour en avoir la confirmation officielle, celle du développement d'un pur remake de, jusqu'à lui offrir un gameplay hybride à la Daybreak pour tenter de toucher un maximum de monde avec la carotte de la modernité.Le titre sortira courant 2025, et mondialement, ce qui est encore une bonne nouvelle même si Falcom laisse plusieurs inconnus en suspend :- Pour l'heure, c'est seulement Nintendo Switch (surprenant vu les habitudes de la franchise) et les versions PC/PS5 ne seraient encore qu'à l'étude. En bref, ça botte en touche en disant que s'il y a quelque chose à annoncer à ce sujet, il faudra attendre un autre communiqué de presse.- Quid de la traduction FR (ou non) ? Là encore mystère vu que selon les propos de Falcom, aucun éditeur n'a encore été signé pour l'occident et aucune porte n'est fermée, même l'auto-édition.