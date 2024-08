Visions of Mana : la dernière ligne droite

Une semaine nous sépare du lancement dedont Square Enix complète la base de données avec une fournée de visuels et une bande-annonce finale pour bien se préparer, en plus d'une récente démo jouable qui n'a pas vraiment rempli son objectif.On continue de croiser les doigts pour cet épisode qui reprendra l'essentiel de la formule, mais en exploitant cette fois les diverses capacités élémentaires pour l'exploration (en plus des combats donc).