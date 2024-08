Batman Arkham Shadow : le nouveau trailer

Comme une façon de continuer de remuer sauvagement le couteau dans la plaie (et c'est fort méchant),est revenu s'afficher durant la conférence GamesCom pour attrister encore plus les (anciens) fans de Rocksteady, sauf évidemment ceux qui possèdent un Quest 3.Car exclusivité VR spécialement développée par le studio Camouflaj (), ce nouvel épisode ou plutôt spin-off viendra retranscrire autant que possible le gameplay de la quadrilogie principal, pour un scénario prenant place après. Nous y verrons notamment Rat King en ennemi principal, ainsi que quelques têtes connues « pré-méchants » comme Harleen Quinzel et Harvey Dent.Sortie prévue courant octobre.