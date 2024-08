Warhammer 40.000 : Space Marine II présente en détails ses modes multi PVP & PVE

Plus besoin de davantage faire la promotion de la campagne de, elle qui a déjà récemment bénéficié d'une vague de previews, et Saber Interactive nous livre dans sa dernière grosse présentation un nouvel aperçu des parties multijoueurs.Comme déjà évoqué, nous aurons d'un côté le classique PVP avec ses divers modes, et de l'autre l'aspect PVE où l'on s'associera avec d'autres marines pour se lancer dans des missions scénarisées. La différence avec la campagne, c'est que ces sessions nous laisseront ici choisir le classes que l'on souhaite avec possibilité de customisation du matos pour l'augmentation en puissance.Le PVP comme le PVE auront droit à du contenu neuf au fil des mois comme le veut la modernité, celle-là même qui imposera un habituel Season Pass, néanmoins exclusivement lié à du cosmétique.Sortie prévue le 9 septembre, ou 4 jours avant pour les possesseurs de l'édition Deluxe.