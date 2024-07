Tekken 8 : Heihachi fait son inéluctable retour

Pour Heihachi Mishima, la mort n'est qu'une simple formalité et c'est presque sans surprise que le personnage iconique de la franchise fera son retour à l'automne dansen tant que 3e représentant du Pass 1, et une probable occasion pour étendre le mode Histoire comme l'avait promis le producteur.Coïncidence, c'est aujourd'hui que débarque Lidia Sobieska pour les possesseurs du Pass (le 25 en achat individuel) et reste désormais un quatrième et dernier perso à se faire connaître, dont la sortie tombera dans le courant de l'hiver.