TMNT : en attendant The Last Ronin, trailers des deux adaptations de l'année

Le peuple réclame des nouvelles de, mais en attendant que THQ Nordic se décide, les frères amateurs de pizza auront droit à deux autres adaptations cette année, avec pour commencer le portage Switch du roguele 17 juillet (fin d'année sur Steam) tirée de l'ancienne exclusivité Apple Arcade et servie en bonus avec du coop local bienvenu (à 4).Plus tard, le 18 octobre précisément et sur tous les supports, tomberafaisant suite au dernier film en date, jusqu'à en reprendre la DA. Du classique jeu d'action également jouable en coop local (à 2), vendu 40 balles en édition standard, mais avec l'apport de versions Deluxe et Collector uniquement sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.