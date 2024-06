Le Farmagia de Marvelous se dévoile enfin

Marvelous avait tellement peu confiance en l'audience de son propre Showcase (évitez de le diffuser en même temps qu'un State of Play la prochaine fois) que les mecs ont préféré attendre le Nintendo Direct pour montrer enfin, un titre qui offrira de l'agriculture et de l'élevage de monstres pour ensuite faire déferler sa horde sur des vagues d'ennemis.Sortie prévue le 1er novembre (PC, PS5, Switch) avec édition Day One à 59,99€ et édition Limitée à prix inconnu (voir ci-dessous) et oui, c'est bien Hiro Mashima deau chara-design. Ça se voit non ?